باريس ينتزع فوزاً مثيراً من ليل ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

تقدم جوناثان دافيد في الدقيقة 31، ورد بي إس جي بهدفين لماركينيوس وآنخيل دي ماريا في الدقيقتين 74 و88.

رفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، ليرد اعتباره من ليل الذي خطف منه لقبي الدوري والسوبر، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

