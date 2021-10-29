انت الان تتابع خبر باريس ينتزع فوزاً مثيراً من ليل ويعزز صدارته للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-29 | 23:13
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انتزع باريس سان جيرمان فوزا مثيرا أمام ضيفه ليل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.
تقدم جوناثان دافيد في الدقيقة 31، ورد بي إس جي بهدفين لماركينيوس وآنخيل دي ماريا في الدقيقتين 74 و88.
رفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، ليرد اعتباره من ليل الذي خطف منه لقبي الدوري والسوبر، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
رفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، ليرد اعتباره من ليل الذي خطف منه لقبي الدوري والسوبر، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
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