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سبب استبدال ميسي في مباراة باريس وليل

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بغداد - ياسين صفوان - وخرج ليونيل ميسي، ودخل مواطنه ماورو إيكاردي مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أثار استغرب الجماهير والمشاهدين.

وكشفت إذاعة (RMC) أن ليونيل ميسي كان يعاني من آلام في العضلات، وعلى إثر ذلك ترك مكانه لإيكاردي.


وأشارت إلى أن تغيير ميسي صاحب الـ 34 عامًا قد يكون احترازيًا بعد أن كان النجم الأرجنتيني يعاني سابقًا من آلام عضلية.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، أسوأ بداية له في ”دوري درجة أولى“ منذ أكثر من 16 عامًا، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

ورغم أن ميسي سجل 3 أهداف ببطولة بقميص النادي الباريسي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 4 مباريات خاضها بالدوري الفرنسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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