شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يشيد أمام بايدن بـ"قرارات ملموسة" تعيد "الثقة" بين باريس وواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في روما أمام نظيره الأمريكي جو بايدن بـ“قرارات ملموسة“ تم اتخاذها بعد أزمة الغواصات الأسترالية لإعادة ”الثقة“ بين فرنسا، والولايات المتحدة.



ولفت ماكرون إلى ”قرارات ملموسة للغاية“، قائلًا إنها ”أتت لتدعم تحركات ومبادرات مشتركة نقوم بها في مجالات مختلفة، الأمر الذي يشكل -في رأيي- انطلاقة لعملية الثقة“.