شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يواصل لقاءاته مع رجال العمل العام بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحمد راغب وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في اطار اللقاءات المستمرة مع رجال العمل العام بشبرا الخيمة في مختلف التخصصات للاستماع لمختلف الرؤى والآراء، والحوار والنقاش المستمر.

كما التقى النائب محمد عبد العزيز فوزية طلعت عضو لجنة المشاركة الوطنية بمطرانية شبرا الخيمة، وكذلك و محمود طنطاوي بالعلاقات العامة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و وائل جلال مدير شؤون العاملين بمكتب التأمينات الاجتماعية بشبرا الخيمة، شارك في اللقاء شيماء إبراهيم المستشار السياسي والإعلامي للنائب، و وائل الديب مدير مكتب النائب و هاني عفت مسؤول التنظيم بالمكتب، و أحمد يوسف أبو قورة مساعد مسؤول التنظيم.

ومن المقرر أن يستمر النائب محمد عبد العزيز في لقاءاته للاستماع لكافة رجال العمل العام في شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، في إطار حرصه على التحاور والنقاش مع كل الأفكار البناءة لصالح المواطن ورفع مستوى الخدمات العامة.