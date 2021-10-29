شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى تتقدم بسؤال حول التلاعب فى بيانات بطاقات الدعم التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزير التموين حول التلاعب فى بيانات بطاقات التموين والبيانات الوهمية، والذى يؤثر بالسلب على وصول الدعم لمستحقيه وكيفية التغلب على تلك الظاهرة.

وجاء فى السؤال أنه عملا بنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تتقدم بسؤال إلى وزير التموين، وقالت إنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوصول الدعم التموينى لمستحقيه، فإنها تتقدم بسؤال حول أزمة البيانات الوهمية والتلاعب فى بيانات البطاقات والتى تؤثر بالسلب على وصول الدعم لمستحقيه.

وطالبت دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير التموين فى هذا الشأن وكيفية التغلب على تلك الظاهرة حتى يصل الدعم التموينى لمن يستحقه من المواطنين بالمحافظات على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها كتابة وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.



