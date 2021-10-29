البرهان يصدر قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة قرارا باعفاء عدد من السفراء السودانيين في الخارج وفي وزارة الخارجية.

وذكر تليفزيون السودان أن السفراء الذين تم إعفاوهم هم: سفراء السودان في كل من: تركيا عادل إبراهيم، الإمارات محمد الأمين، جنوب إفريقيا أسامة صلاح الدين، والسفير إبراهيم بشرى في رئاسة وزارة الخارجية والسفير حيدر البدوي مدير إدارة البحوث في وزارة الخارجية، والسفير حمد حسين يوسف مندوب السودان في الأمم المتحدة والوزير المفوض خضر أحمد إبراهيم في سفارة السودان بالإمارات.

يذكر أن البرهان أصدر قبل يومين قرارا بإعفاء عدد من سفراء السودان بالخارج.