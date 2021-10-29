عقوبات أمريكية على برنامج إيران للطائرات المسيّرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيرة، في مسعى إلى زيادة الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأفادت الوزارة- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- بأن قوات الحرس الثوري الإيراني زودت "حزب الله" اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيرة استخدمت لمهاجمة القوات الأمريكية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين الماضي، إن إيران بدأت توسع تخصيبها لليورانيوم لدرجة نقاء تتجاوز 20 بالمئة في محطة نطنز، حيث تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، ولكن النشاط الجديد لا يتضمن الاحتفاظ بهذا المنتج.

ومن المرجح أن تساعد هذه الخطوة إيران على تعزيز معرفتها بعملية التخصيب، وهو أمر تدينه القوى الغربية بشكل عام، لأنه لا رجوع فيه.

ولم تعلن إيران بعد عن موعد لاستئناف المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي حدت بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.