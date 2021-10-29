4 ألوان و8 نقاط.. "التعليم" تحسم الجدل بشأن طرق تقييم تلاميذ رابعة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، في إطار السعي لحسم الجدل الدائر حول الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح "الأزرق" أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (75 إلى 100)، و"الأخضر" يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، و"الأصفر" يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، وأخيرًا "الأحمر" الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وينشر "الخليج 365" طرق التقييم للصف الرابع الابتدائي على النحو التالي:

1- عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي.

2- يحصل التلمذي في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

3- تُحسب درجة التلميذ في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

4- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

5- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

6- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

7- يتم تقييم تلاميذ الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

8- في حالة استمرار حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.