إصلاح العلاقات بين أمريكا وفرنسا

ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «مهم»، وأن من الضروري «أن نتطلع إلى المستقبل». جاء ذلك في الوقت الذي يعمل فيه الجانبان على إصلاح العلاقات بعد خلاف بسبب اتفاق أمني أمريكي مع بريطانيا وأستراليا.

وأدلى «ماكرون» بهذه التصريحات لدى وصول الزعيمين إلى الفاتيكان، لعقد أول اجتماع مباشر بينهما منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الشهر الماضي. يُعقد اجتماع ماكرون وبايدن في السفارة الفرنسية لدى الفاتيكان، وسط روما، قبل قمة مجموعة العشرين.

في حين قال بايدن إن الولايات المتحدة لم تتصرف «على النحو الملائم» في قضية عقد الغواصات مع أستراليا الذي أثار استياء باريس. وأضاف: «ما فعلناه لم يكن ملائما، ولم يكن على قدر كبير من اللياقة»، مؤكدا أن فرنسا «شريك بالغ الأهمية» لبلاده.