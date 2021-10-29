العملات العربية تواصل الاستقرار مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار العملات العربية، استقرارها مقابل سعر العملة المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي المصري، بينما تراجع سعر بيع الدينار البحريني قرشًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي بينما استقر سعر بيعه، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس، 49.34 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، مقابل 49.24 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، أمس الخميس 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، أمس الخميس عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مستقرا عند مستويات الخميس الماضي.

وتراجع سعر بيع الدينار البحريني قرشا، فسجل مقابل العملة المحلية، أمس الخميس 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع، مقابل 40.41 جنيه للشراء، و41.76 جنيه للبيع، الخميس الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

واستقر سعر الريال العماني مقابل الجنيه، 39.70 جنيه للشراء، و40.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وواصل سعر الريال القطري، استقراره، ليسجل أمس الخميس عند4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وظل سعر الدينار الأردني، أمس الخميس 21.75 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.