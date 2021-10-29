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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والوفد المرافق له لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول عرض المقومات الطبيعية والبيئية والمشروعات القومية والمبادرات الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة، خاصة في مجال التنمية الزراعية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها المحافظة.

وأضاف الزملوط، أنه جرى الاتفاق على زيارة وفد من الهيئة للمحافظة لدراسة تنفيذ بعض المشروعات التنموية في المجال الزراعي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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