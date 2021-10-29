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"أفعال منافية للمجتمع".. أول تحرك من التعليم بشأن فيديو طلاب المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن الفيديو المتداول لعدد من طلاب إحدى مدارس محافظة المنوفية، ويظهر مجموعة من الطلاب يقومون ببعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه باستبعاد الطلاب المشاركين في الفيديو المتداول، من المدرسة لحين انتهاء الشئون القانونية بالوزارة من أعمالها في هذا الشأن.

والطلاب هم: "م.ف.س" بالصف الأول الإعدادي، والطالب "ه.ع.خ" بالصف الثاني الإعدادي، والطالب "م.أ.ع" بالصف السادس الابتدائي، والطالب "م.أ.م" بالصف الثاني الإعدادي.

وتواصل الوزير مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتي من بينها تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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