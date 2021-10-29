بايدن خلال لقائه ماكرون.. ليس لدينا حليف أكثر وثوقاً من فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 8:05 مساءً

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإسطالية روما، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة صفقة الغواصات بين البلدين.

وقال بايدن خلال لقاء مع ماكرون “ليس لدينا حليف أكثر وثوقا من فرنسا”، مضيفا “هناك إحساس بالالتزام إزاء فرنسا لأن هذا البلد هو قيمة مضافة في كل مكان”.

ولفت بايدن إلى إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فرنسا مؤخرا “افتقر إلى اللباقة”، مشيرا إلى أن باريس أقدم حلفاء واشنطن وأكثرهم وفاء لها.

وأضاف أنه “لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع فيه الولايات المتحدة التعاون مع فرنسا”.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لقائي بالرئيس بايدن مهم جدا خاصة بعد قضية الغواصات”، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وتابع ماكرون “علينا أن نكون واثقين أن الوضعية التي سببتها قضية الغواصات لن تتكرر في المستقبل”.

مؤكداً على استمرار التنسيق مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا، واهتمام فرنسا بتعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وكانت فرنسا أعلنت في 17 سبتمبر استدعاء سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة غواصات معها بقيمة مليارات اليورو. وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة “أوكوس” العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية.