الطيران المدني تصدر توضيحاً للمسافرين

وقالت السلطة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تود أن تبين للمسافرين ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى اشعار اخر والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".