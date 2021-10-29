السعودية تتقدم بطلب استضافة معرض اكسبو 2030

وقالت وكالة "واس" السعودية إن "ذلك جاء في خطاب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، وجهه إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، سلمه فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أكد فيه بن سلمان أن هذا الترشح يعد تحديًا مهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية".وأعرب ولي العهد السعودي عن ثقته "بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي".

وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة العاصمة، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وسيتم في كانون الاول المقبل تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى "المكتب الدولي للمعارض" في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.



يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.