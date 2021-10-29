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الكتلة الأكبر وتجميد 'السرايا' ومجزرة المقدادية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = ردا على المتهمين له بإدارة الدولة من خلال الميليشيات .. الصدر يغلق جميع مقار سرايا السلام باستثناء اربع محافظات.
= المفوضية تفتح اكثر من الفي محطة لاجراء العد والفرز اليدوي , وتنفي زيادة المقاعد لبعض الكتل.

= السباق يتسارع لتشكيل الكتلة الأكبر .. حوارات سنية وخلافات شيعية, والكرد يؤجلون مباحثاتهم مع بغداد.


= الحكومة تتوعد منفذي مجزرة المقدادية بالقصاص العادل , وتحذيرات من اثارة الفتن الطائفية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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