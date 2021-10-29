انت الان تتابع خبر الكتلة الأكبر وتجميد 'السرايا' ومجزرة المقدادية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ردا على المتهمين له بإدارة الدولة من خلال الميليشيات .. الصدر يغلق جميع مقار سرايا السلام باستثناء اربع محافظات.
= المفوضية تفتح اكثر من الفي محطة لاجراء العد والفرز اليدوي , وتنفي زيادة المقاعد لبعض الكتل.
= السباق يتسارع لتشكيل الكتلة الأكبر .. حوارات سنية وخلافات شيعية, والكرد يؤجلون مباحثاتهم مع بغداد.
= الحكومة تتوعد منفذي مجزرة المقدادية بالقصاص العادل , وتحذيرات من اثارة الفتن الطائفية.
= السباق يتسارع لتشكيل الكتلة الأكبر .. حوارات سنية وخلافات شيعية, والكرد يؤجلون مباحثاتهم مع بغداد.
= الحكومة تتوعد منفذي مجزرة المقدادية بالقصاص العادل , وتحذيرات من اثارة الفتن الطائفية.