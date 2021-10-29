من المقدادية.. العامري يؤكد على معالجة الثغرات الأمنية (صور)

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "برفقة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، وعضو الهيئة القيادية لتحالف الفتح والناطق باسم التحالف احمد الاسدي، زاروا مجلس عزاء شهداء حادثة المقدادية لتقديم التعازي لعائلات الشهداء وعشائر بني تميم وابناء محافظة ديالى بهذه الحادثة الاليمة".وأضاف البيان، أن الوفد "التقى بالقيادات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر واسر الشهداء وقدم التعازي للجميع وتحدث عن ضرورة سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الارهاب للفتك بابنائنا واستهداف السلم المجتمعي".

وأشار إلى أن "التجربة المرة التي عاشتها مناطق ديالى وباقي مدن العراق التي فتك بها الارهاب تستدعي التكاتف والتعاون بين جميع اهالي هذه المناطق وكشف اي محاولة مشبوهة لزرع حواضن لهذه الافة الفتاكة من خلال التعاون التام مع الاجهزة الامنية".

واشار العامري، وفق البيان، الى ان "ديالى ستبقى بهمة ابنائها ووحدة نسيجها الاجتماعي عصية على عصابات الارهاب والتكفير والتطرف، وان ابناء الحشد الشعبي مع اخوتهم من باقي الاجهزة الامنية هم الدرع الواقي والسد المنيع امام هذه الاعمال الارهابية الجبانة".