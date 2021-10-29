شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات داعمة للحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أظهرت مذكرة نشرت اليوم الجمعة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متصلة بإيران تستهدف أربعة أفراد وكيانين بسبب صلات بالحرس الثوري الإيراني.



ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإيرانية اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية الشهر المقبل، بعد أن توقفت عقب انتخاب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دون إحراز أي تقدم.