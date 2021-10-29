الارشيف / اخبار العالم

الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات (وثيقة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إغلاق مقرات "سرايا السلام" كافة باستثناء 4 محافظات.

وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز، قال الصدر، إنه "تقرر كخطوة أولى غلق مقرات سرايا السلام كافة عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد".

 

وأضاف، "يمنع اي مقر او حمل سلاح في غير هذه المحافظات بل وفي المحافظات المقدسة أيضا (كربلاء والنجف) الا بالتنسيق مع القوات الأمنية".

fb4bb6f3-6dba-4745-a329-d030cdbfbbbb-637
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا