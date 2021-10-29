الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إغلاق مقرات "سرايا السلام" كافة باستثناء 4 محافظات.

وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز، قال الصدر، إنه "تقرر كخطوة أولى غلق مقرات سرايا السلام كافة عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد".

وأضاف، "يمنع اي مقر او حمل سلاح في غير هذه المحافظات بل وفي المحافظات المقدسة أيضا (كربلاء والنجف) الا بالتنسيق مع القوات الأمنية".