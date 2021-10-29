السعودية تعلن إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الخفجي بالسعودية من إحباط 3 محاولات لتهريب 961471 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في مركبات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.



وأوضحت الهيئة أنه "أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات عمد المهرب قائد المركبة إلى إشعال النار بمركبته سعيا منه لطمس المضبوطات التي بداخلها، وبعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وعثر على 208092 حبة كبتاغون كانت مخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة".

وبينت الهيئة أنها: "تمكنت في محاولة أخرى من كشف وإحباط 346812 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة للملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة".

وفي المحاولة الثالثة أضافت الهيئة أنه "قدمت للمنفذ مركبة يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته، وبتفتيشها عثر على 406567 حبة كبتاغون، كانت مخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة، وأسفل أرضية المركبة من الداخل".