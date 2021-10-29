ضبط 2.5 طن سلع تموينية مهربة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - حملة تموينية بمركز الزقازيق.

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن إدارة تموين مركز الزقازيق شنت حملة تفتيشية، بالتنسيق مع قسم الرقابة التموينية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية.

أسفرت عن ضبط إحدى السيدات تقوم بالإتجار في السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بعزبة تيمور بمركز الزقازيق، وتم التحفظ على 1350 كيلو من السكر التمويني المعبأ و624 زجاجة زيت تموينى و420 كيلو أرز، و243 علبة جبنه و24 برطمان صلصة طماطم، جميعها سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية.

قررت الحملة نقل تلك الكميات المضبوطة علي سيارات حكومية وتسليمها إلى أمين مخازن شركة جملة بمركز الزقازيق بإيصال، وتم التنبيه بعدم المساس بتلك الكميات لحين صدور قرار من الجهات المختصة بشأنهم.

أكدت وكيلة الوزارة أن الحملة حررت محضر حمل رقم 3036 جنح مركز الزقازيق وأخطرت النيابة العامة بمتابعة التحقيقات.