صور.. مسنة تهدي مصحفا لرئيس مركز الخارجة عقب فوزه بجائزة التميز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أهدت سيدة مسنة من واحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، نسخة من المصحف الشريف لرئيس مركز الخارجة عقب زيارته لها في منزلها استجابة لمطلبها بزيارته في منزلها لتهنئته بفوزه بالمركز الأول كأحسن مدينة على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومي.

تقول نعيمة محمد عبد الحافظ أبو الطاهر ، 73 عامًا، حرم المرحوم عبدالله درويش، ولديها ٥ بنات ٣ وأولاد من واحة الخارجة، اليوم الجمعة، في تصريح لمصراوي، إنها اتصلت منذ أيام قليلة بالمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، لتقديم شكوى عدم إنارة المنطقة المقابلة و المجاورة لمنزلها بحي " المشارع" بمدينة الخارجة، إلا أنها فوجئت في اليوم الثاني مباشرة بوصول سيارة نقل كبيرة محملة بكشافات إنارة ومن النوع الذي طلبته منه وهو الكشافات البيضاء الموفرة للطاقة، وجرى تركيبها بالفعل في الحي وفي الشوارع المجاورة لها.

أكدت نعيمة، أنها سعيدة بفوز مدينة الخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي حيث إن رئيس مركز الخارجة ناجح وكفء في عمله وأدعو الله له بالمزيد في النجاح والترقي والتوفيق، وعندما اتصلت به لتهنئته طلبت منه الحضور لمنزلي لتقديم التهنئة له، وبالفعل لبى طلبي وحضر للمنزل وأهدته أعظم هدية وهي كتاب الله، متمنية أن أقابل اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لتقديم الشكر له على تجميل مدينة الخارجة والمشروعات التي ينفذها لخدمة أهل البلد.

وكان قد شهد حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، يوم 19 أكتوبر الجاري، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2021.

وحصدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ثلاث مراكز متقدمة في مسابقة التميز الحكومي، حيث جرى إعلان الفائزين بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بفئة القري، حيث حصلت قرية البشندي بمحافظة الوادي الجديد على المركز الثاني، على مستوى الجمهورية، وفئة المدن، فازت مدينة الخارجة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفئة الوحدات المحلية، فاز مركز ومدينة الداخلة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.