صور.. إقبال كثيف على انتخابات نادي منتخب السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ارتفعت نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت لاختيار المجلس الجديد لنادي منتخب السويس، إذ توافد أعضاء الجمعية العمومية في مجموعات على مقر النادي بحي السويس مع عصر اليوم الجمعة.

وبدأت عملية تسجيل الحضور في العاشرة صباحا، وتخطت نسبة التصويت 15% من أعضاء الجمعية العمومية قبل ظهر اليوم الجمعة، وارتفعت النسبة مع دقات الثانية والنصف ظهرا، من المقرر ان ينتهي التصويت في السابعة مساء تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار فرحان الغمري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النادي.

ينافس على مقعد رئيس النادي كلا من محمد أحمد هلال الشهير بـ ميدو هلال، الرئيس الحالي، وأسامة الموشى وعلى مقعد النائب يتنافس كلا من محمود الريدي وعوض أبو الحسن بركات وسامح مسعد.

وشهد مقعد فوق السن تنافس 17 مرشحا على 5 مقاعد، بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن، ويتنافس 3 مرشحين على مقعد امين الصندوق.

وقال نبيل غلاب المدير التنفيذى لنادى منتخب السويس إن أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 3946 عضوا، وهم من سددوا الاشتراكات السنوية المقررة والمعروفة مضيفا أنه جرى تسليم كشوفات لكافة المرشحين بأسماء أعضاء الجمعية.

وأضاف نبيل غلاب في تصريح صحفي، أن 29 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم منذ فتح باب في سبتمبر الماضي، بينهم أعضاء حاليين في المجلس، واشخاص سبق لهم خوض الانتخابات، ووجوه جديدة تشارك للمرة الأولى.