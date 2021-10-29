الأوقاف: رئيس "دينية النواب" خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إلقاء الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة، و ينقلها التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوع موضوع خطبة الجمعة المقبلة 30 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 نوفمبر 2021م هو "مفهوم العبادة ".

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

وتابع:" المعنى الثاني هو خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.

وأكد أن المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام.