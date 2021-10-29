صور.. تنفيذ 700 قرار ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف، إزالة 54 حالة تعد جديدة على مساحة 1040 مترا على أراضي أملاك الدولة والري، ليصل بذلك إجمالي ما جرى إزالته 709 حالة منذ انطلاق حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ18 لإزالة التعديات، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأضافت المحافظة أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، خلال أشهر :سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي و حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021، مؤكداً على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالة للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي جرى رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.