صور.. حملة لمناهضة الزواج المبكر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسيوط، حملة "لسة نوارة" لمناهضة الجواز المبكر للأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعقدت اللجنة لقاءً مع عدد من أهالي قرية الزرابي بمركز أبوتيج وفتح حوار حول رأي الأهالي في مناهضة الجواز المبكر للأطفال فضلاً عن العادات والموروثات التي تتسبب في انتهاكات لحقوق الأطفال والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز.

وقال حسني رجب محمود، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسيوط، إن المجلس يسعى دائمًا لحماية الأطفال لاسيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، مشيرًا إلي أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات في عمر الزهور، وأن الحملة تستهدف قرى حياة كريمة في أسيوط.

وأكد مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، على أن حملة لسه نوارة تستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن 12 عام وحتى سن 18 عام، وتأثيره السلبي علي الجوانب الصحية والنفسية والمجتمعية على الفتيات، مشيرًا إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهن ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة، وأنه أحد الأسباب الرئيسية للأضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التي كفلها لهن القانون والدستور.