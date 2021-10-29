الجيزة: قطع المياه ٦ ساعات عن مناطق بجنوب المحافظة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، قطع الـمـيـاه لـمدة ٦ ساعات مـن الثانية عشر منتصف ليل السبت، وحتى السادسة صباحا، عن مناطق ( جسر الكنيسة - المنيب – القصبجي - الكنيسة )

وأوضحت فى بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المشاريع القومية الجارية بمحافظة الجيزة ومنها مشروع محور ترعة الزمر الذي يتطلب تنفيذ الأعمال الآتية (فطم خط المياه قطر 500 مم و تشغيل خط المياه الجديد قطر 400 مم ولحامه مع حجرة البلوف قطر 400 مم ونقل جانب الخط قطر ۳۰۰ مع شارع المدرسة على الخط قطر 400 مم الجديد) الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقـفـل خـط الـمـيـاه قطر ٦٠٠ مم بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء من هذه اللحامات.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .