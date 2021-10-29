انت الان تتابع خبر لابورتا: يوما ما سيكون تشافي مدربا لبرشلونة والان مع التفاصيل

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب المؤقت سيرجي بارخوان: ”أريد أن أشكر رونالد كومان، قاد الفريق للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وبالطبع سوء النتائج سبب إقالته، فالوضع أصبح لا يطاق“.

وأضاف: ”ربما كان علينا أن نقرر إقالة كومان في وقت سابق، أنا أتحمل المسؤولية، بتحليل الموقف حققنا فوزين على فالنسيا ودينامو كييف، لكن الوضع كان غير مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى“.

وأوضح لابورتا: ”العلاقة مع كومان جيدة، لمس دعم الإدارة له ثم تفهم قرار الإقالة، كومان يعرف أن الإقالة أمر وارد في عالم كرة القدم، والمفاوضات لفسخ التعاقد بيننا تسير على ما يرام، نحن نحترم اتفاقاتنا“.

وبسؤاله عن خليفة كومان، قال لابورتا الذي انتخب رئيسا لبرشلونة في مارس الماضي: ”لن أكشف عن قائمة المرشحين لتدريب برشلونة، لأنها ستكون خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدا“.

وعن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قال لابورتا: ”يوما ما سيكون تشافي مدربا لبرشلونة، أثق في المحيطين بي، إنهم يتابعون تطور تشافي، ويعرفونه أكثر مني“.

وأكد لابورتا: ”نتواصل مع تشافي كثيرا، قبل نحو شهرين تحدث معه رونالد كومان بشأن رأيه في الفريق، وما يجب القيام به“.

وأتم: ”تحدثت مع تشافي خلال الحملة الانتخابية، التواصل بيننا لم ينقطع، لكني أخبرته أنني سأحاول إقناع كومان بالاستمرار حتى نهاية العقد، لأنه أسطورة برشلونة، وسيبقى النادي بيتا له، شكرت كومان على ما قدمه لبرشلونة“.

وأردف: ”ما دار بيني وبين تشافي سيبقى أمرا خاصا بيننا، لدينا قوام فريق جيد، لكن بالتأكيد نحن بحاجة لبعض الصفقات، كما نجح كومان في تحسين بعض الجوانب“.

وأكد: ”هوية برشلونة غير قابلة للتفاوض، وأسلوب الفريق لم يضع، كما أن جوردي كرويف لم يكن متحمسا لتولي مسؤولية الفريق بسبب علاقته برونالد كومان“.

وأتم: ”سيرجي بارخوان (المدرب المؤقت) شخص شجاع، أطالبه بالتحلي بالطموح والإصرار، ولا مانع من تجربة حلول أخرى، لأن الحلول الحالية لم تسر على ما يرام، سيحظى بكامل دعمنا حتى التعاقد مع مدرب جديد“.