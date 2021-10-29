بايدن يصل إلى الفاتيكان للقاء البابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الفاتيكان اليوم الجمعة ليستقبله في وقت لاحق البابا فرانسيس، وذلك في أول زيارة له إلى إيطاليا، التي سافر إليها للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (جي 20).



وغادر بايدن فيلا تافيرنا، مقر إقامة سفير الولايات المتحدة في روما، حيث يقيم الوفد الأمريكي، ووصل إلى ساحة سان داماسو بالفاتيكان في القصر البابوي الساعة 11:59 بالتوقيت الإيطالي (9.59 بتوقيت جرينتش) وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصل الرئيس الأمريكي، الذي استطاع تحية البابا في ثلاث مناسبات سابقة عندما كان نائبا للرئيس، برفقة زوجته جيل.

واستقبل مدير البيت البابوي، ليوناردو سابينزا، بايدن وزوجته، ورافقهما حتى الوصول الشقة البابوية الواقعة في الطابق الثاني من القصر الرسولي.وسيدخل بايدن إلى قاعة ترونيتو بمفرده، حيث سيخرج البابا لاستقباله ثم يذهب كلاهما إلى المكتبة، وسيتم التقاط صور تذكارية لهما.

وسيعقدا اجتماعاً خاصاً، استمر خلال زيارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 24 مايو (أيار) 2017، 30 دقيقة، بينما استمر مع الرئيس الأسبق، باراك أوباما، ما يقرب من 50 دقيقة. وخلافا لزيارات سابقة لرؤساء الولايات المتحدة، قرر الفاتيكان عدم بث اللقاء على الهواء للجمهور، الأمر الذي أثار احتجاجات من قبل وسائل الإعلام.

ويشار إلى أن بايدن هو ثاني رئيس كاثوليكي أمريكي يزور البابا، بعد أن زار جون كينيدي البابا بولس السادس في الفاتيكان في 2 يوليو (تموز) عام 1963.

وتتضمن أجندة بايدن لقاء لاحق مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في قصر كويرينال، مقر الجمهورية؛ واجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.