انت الان تتابع خبر فيتامينات شائعة تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجدت الدراسة أن هناك نوعين من الفيتامينات التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان "فيتامين ب 12" و"حمض الفوليك"، فالمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الذين تناولوا حمض الفوليك و"فيتامين ب 12" كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والوفاة مقارنة بمرضى القلب الذين لم يتناولوا هذه المكملات، وفقا لما جاء في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.تم ربط مكملات "فيتامين ب 12" و"حمض الفوليك" بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 21%، وخطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 38%، وخطر الوفاة عموما بنسبة 18%.

في وقت سابق، حثت اختصاصية التغذية، تاتيانا ديك، على تضمين القرفة والكركم والزعتر والمريمية والأوريغانو في النظام الغذائي اليومي، وقالت إن هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للسرطان.