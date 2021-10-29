بعد بلاغات عن عبوات ناسفة.. اغلاق عدة محاكم غرب المانيا

بغداد - ياسين صفوان - اخلت السلطات الالمانية، اليوم الجمعة، عدة محاكم في ولاية شمال الراين- وستفاليا غرب البلاد بعد ورود بلاغات عن زرع عبوات ناسفة في مبانيها.

و ذكرت صحيفة "Westdeutsche Zeitung" أن "الشرطة الألمانية تلقت قائمة بأماكن في ولاية شمال الراين- وستفاليا، زعمت البلاغات تفخيخها، وتشمل هذه القائمة المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف ومركز العدل في فوبرتال".



واضافت انه "أثناء تفتيش المباني، لم يتم العثور على أشياء مشبوهة في أي مكان، وأزالت الشرطة الطوق الذي أحاطت به المباني، ورفعت القيود المرورية التي تسببت في العديد من الأماكن في اختناقات وازدحام في الشوارع".

