الكرملين يرفض الانتقادات الموجهة لقانون الوكلاء الأجانب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

رفض الكرملين اليوم الجمعة الانتقادات التي وجهها تحالف حرية الصحافة لقانون الوكلاء الأجانب الذي تم إقراره في روسيا، مشيراً إلى أنه قاعدة داخلية غير قابلة للنقاش.



وأعلن المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، في مؤتمره الصحافي اليومي، "لسنا على استعداد للالتفات إلى هذا النقد. هذا هو تشريعنا الداخلي. لا ننوي مناقشة الأمر مع أحد".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس بياناً موقعاً من 18 دولة عضوا في تحالف حرية الصحافة، نددت فيه بقمع الصحفيين المستقلين في روسيا وتدهور حرية الصحافة في البلاد.

وتدافع الوثيقة، التي وقعتها أستراليا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى، عن أن "حرية الصحافة أمر حيوي لسير الأمور بشكل فعال في المجتمعات الحرة والمفتوحة، وضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ويسمح القانون المثير للجدل، الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020، للأفراد الذين ينخرطون في أنشطة سياسية لمصلحة دول أجنبية ويتلقون تمويلاً من الخارج، بما في ذلك الصحافيين، بإعلان أنفسهم "وكلاء أجانب''.

ويزعم واضعو قانون الوكلاء الأجانب، نواب حزب الكرملين (روسيا الموحدة) أنه يسهل الحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، لكن الغرب يرى أن هذا القانون، إلى جانب قوانين أخرى مثل قوانين "التنظيمات المتطرفة" و"المنظمات غير المرغوب فيها"، يعزز "الهجوم الممنهج على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات" في روسيا.