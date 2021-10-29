الاتحاد الأوروبي: محاولات لتحديد موعد لاستئناف المحادثات النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن هناك محاولات بين إيران والقوى العالمية لتحديد موعد لاستئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا في أقرب وقت ممكن.



وكان كبير المفاوضين الإيرانيين قال في أعقاب محادثات في بروكسل هذا الأسبوع إن المفاوضات ستستأنف في فيينا بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاجتماع الذي جرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل كان "مثمراً" و"ساعد في تحديد سبل للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا".

أضاف ستانو في إفادة دورية "نتعاون مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك إيران والأطراف الأخرى الموقعة (على الاتفاق النووي) لتحديد موعد في أقرب وقت ممكن في فيينا".

وفي أبريل (نيسان)، بدأت طهران وست قوى في مناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل 3 سنوات وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما ألحق أضراراً جسيمة باقتصادها وقلص صادراتها النفطية.

ولكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو (حزيران)، والذي من المتوقع أن يسلك نهجاً متشدداً إذا استؤنفت المحادثات.