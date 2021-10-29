صور.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار أسوان الدولي، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على جاهزية المطار للموسم السياحي الجديد، ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها المطارات ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي.

واطمأن الوزير على انتظام حركة التشغيل، استعدادا لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنًا مع بدء الموسم الشتوي لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف دول العالم.