77 ندوة تثقيفية عن كورونا لطلاب الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، 77 ندوة صحية توعوية خلال الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجاري، ضمن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية للوقاية من الأمراض المعدية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إنه جرى تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس.

وأشار جمال، إلى أن المديرية شاركت في فعاليات مهرجان بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية والتربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية بمدينة الإسكندرية، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وشارك فيها وفد من إدارتي التعليم الابتدائي والتربية الخاصة بالمديرية، ومجموعة من طلاب مدارس التربية الفكرية ومعلميها.