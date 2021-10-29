الهند تحذر الصين.. فهل تضرب بكين بصاروخ؟‬

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 19 ثانية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن الاختبار الصاروخي الذي قامت به الهند قبل أيام، بمثابة تحذير للصين، بعد انهيار مباحثات الحدود بين الدولتين.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الخميس، أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته الهند يرى من جانب خبراء أمن على أنه ”طلقة تحذيرية“ موجهة إلى الصين، بعد انهيار المباحثات العسكرية بين الدولتين حول حدود متنازع عليها في مطلع هذا الشهر.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الهندية، التي قالت يوم الأربعاء، إنها نجحت في إجراء تجربة لصاروخ من طراز (Agni-5)، الصاروخ الأطول مدى لدى الهند، والذي يملك القدرة على ضرب أهداف على بعد 3100 ميل.

ومضت تقول: ”يرى خبراء أمن أن إطلاق الصاروخ، وهو الوحيد ضمن ترسانة الأسلحة الهندية، القادر على الوصول إلى العاصمة بكين، بمثابة رسالة إلى الصين، بأن الهند، الواقعة جنوب القارة الآسيوية، لديها القدرة على الضرب، إذا ما اشتعلت التوترات بين الدولتين مرة أخرى“.

وتابعت: ”دخلت القوتان النوويتان في مواجهة شديدة التوتر، على طول الحدود بينهما والتي تصل إلى ألفي ميل، بعد التصعيد في الموقف عقب اشتباك دموي في الهيمالايا، في حزيران/يونيو 2020، ما أسفر عن مصرع 20 جنديا هنديا، و4 جنود صينيين خلال القتال“.

ونقلت عن ”إن سي بيبيندرا“ المحلل الإستراتيجي والدفاعي المستقل في الهند، قوله، إن ”الهند لا تتحدث بالكلمات، بل بالأفعال، وذلك من خلال هذه الأنواع من الاختبارات. حيث قامت باختبار الصاروخ Agni-5 سبع مرات من قبل“.

ويرى الخبير الهندي أن ”هذه الاختبارات مهمة للغاية“، لأن بلاده تتخلف عن ”الصين عندما يتعلق الأمر بقدرات الصواريخ“.

وأشار إلى أن ”الصين تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، يصل مداها إلى 7500 ميل على الأقل، أي أكثر من ضعف مسافة Agni-5، وأنه يمكن لصواريخ الهند الأخرى أن تصل إلى 1900 ميل فقط، أو مسافة أقل من ذلك“.