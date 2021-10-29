الخارجية الأميركية تتضامن مع الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 1:40 مساءً

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تندرج على لائحة العقوبات ثلاثة أفراد لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصبا رسمياً لإفادة أنفسهم. إن الأعمال المماثلة هي من جعل اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية. لقد استخدم جهاد العرب وداني خوري علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني منافع العقود الحكومية بدون الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. واستغل النائب اللبناني جميل السيد منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية، وتمكن نتيجة لذلك من تحويل مبلغ كبير من المال إلى استثمارات خارجية لإثراء نفسه. وتقوض أعمال هؤلاء الأفراد الثلاثة حكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد. ويتم اتخاذ إجراء اليوم وفقا للأمر التنفيذي رقم 13441.

وقال في بيان: “تفرض الولايات المتحدة عقوبات على هؤلاء الأفراد تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري منذ فترة طويلة. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للبنان. لقد قدمت الولايات المتحدة في العام 2021 أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان، بالإضافة إلى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأمنية. الرجاء الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات على الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم”.