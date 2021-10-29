شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات إصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة بتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الجمعة تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها قادمة من الخارج ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إن حالات الإصابة الخمس، لرجل تايواني في الخمسينات من عمره، كان عائدا من ماليزيا وفتاة تايلاندية، سافرت من بلادها ومواطن صيني في العشرينات من عمره، كان قادما من روسيا.

وحالتا الإصابة الآخريان لرجلين فلبينيين ، أحدهما في الثلاثينات من عمره والآخر في الأربعينيات من عمره، كانا يعملان على متن قارب صيد، منذ 16 آب/أغسطس الماضي، بعد وصولهما إلى تايوان، في الثاني من الشهر ذاته، وخضعا لحجر صحي، قبل أن يتوجها للعمل.

وحتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفا و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ، منها 14 ألفا و425 حالة إصابة محلية.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم، لتبقى حصيلة الوفيات عند 847 حالة، حسب بيانات المركز.