شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي : نعارض بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الاتحاد الأوروبي معارضته لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرها غير قانونية بموجد القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين. وأفاد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوربي في بروكسل بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة إسرائيلية بعضها في عمق الضفة الغربية. وأكد البيان استمرار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.