شكرا لقرائتكم خبر عن 8968 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، صباح اليوم الجمعة تسجيل 8968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الجمعة أن حالات الإصابة الجديدة تراجعت عن تلك التي تم تسجيلها أمس الخميس ، التي بلغت 9658، وتراجعت حالات الوفاة أيضا عن تلك التي تم تسجيلها أمس الخميس التي بلغت 84 حالة.

وخرج أمس الخميس 8747 مريضا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ الأول من إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة، عالجت البلاد مليونا و865 ألفا و78 مريضا، تعافى منهم مليون و748 ألفا و.144

ومنذ الجائحة، أوائل العام الماضي، أصيب مليون و893 ألفا و941، بينما تعافى مليون و775 ألفا و570 مريضا بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 18 ألفا و976 حالة خلال الموجة الثالثة و19 ألف و70، منذ بدء الجائحة.