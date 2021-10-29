شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : سنواصل دعم دفاع تايوان عن نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مبعوثة الولايات المتحدة لدى تايوان اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة قلقة من استمرار جهود الصين لتقويض استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ وستواصل مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

يشار إلى أن التوترات بشأن تايوان تزايدت مؤخرا بشكل كبير. ودخل رقم قياسي من الطائرات العسكرية الصينية مؤخرا منطقة "تحديد الدفاع الجوي التايوانية".

وقالت ساندرا أودكيرك، مديرة المعهد الأمريكي في تايوان، وهو السفارة الأمريكية الفعلية في أول مؤتمر صحفي لها منذ توليها المنصب في تموز/يوليو الماضي "العلاقات بين أمريكا وتايوان في وضع جيد حقا".

وأضافت "فيما يتعلق بتعاوننا الأمني، نحن ملتزمون بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرتها للدفاع عن نفسها".

جاءت تصريحات أودكيرك، بعد وقت قصير من تصريح لرئيسة تايوان، تساي إينج-وين، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية ، ذكرت فيه أن لديها إيمان بأن واشنطن ستدافع عن تايوان، حال مهاجمتها من الصين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لديها التزام بالدفاع عن تايوان ، حال تعرضها لهجوم من جانب الصين.

وردا على تصريحات بايدن ،قالت الصين أن تايوان جزء لايتجزأ من أراضيها وهى شأن داخلي لن يتم السماح بأي تدخل أجنبي فيه.

ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام .1949