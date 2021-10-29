شكرا لقرائتكم خبر عن جوردن براون يدعو إلى إرسال فائض اللقاحات للدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون زعماء الدول الغربية الذين يستعدون للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26" المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل في مدينة جلاسكو باسكتلندا، إلى اتخاذ قرار بإرسال لقاحات كورونا الفائضة إلى الدول الفقيرة، والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر.

ووجه براون والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، دعوة هذا الأسبوع إلى زعماء العالم، يحثونهم على إرسال اللقاحات غير المستخدمة من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، من أجل الحفاظ على المستهدف من عمليات التطعيم على المسار الصحيح.

وفي تصريحات لبرنامج "جود مورنينج بريتين" الذي تبثه محطة "آي.تي.في"، قال براون عن أولئك القادة الذين من المقرر أن يتجمعوا في اسكتلندا: "إنهم الأشخاص الذين يمتلكون هذه اللقاحات... اتخذوا قرارا، وأرسلوا اللقاحات غير المستخدمة".

ووفقا لخطة منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة توزيع الإمدادات الزائدة من اللقاحات غير المستخدمة إلى 92 دولة فقيرة، من المتوقع أن تتسلم دول إفريقيا، وبلدان أخرى منخفضة الدخل، 600 مليون جرعة بحلول شهر ديسمبر.

وأضاف براون، البالغ من العمر 70 عاما: "لن يشعر أحد بالأمان ما لم يتم تطعيم الجميع في كل مكان".

وتابع بالقولا: "المرض ينتشر في البلدان الأفقر، ولهذا سنرى سلالات متحورة جديدة مثل دلتا، وهو ما يعني عودة الفيروس بقوة لمهاجمة حتى الأشخاص الملقحين بالكامل هنا".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، دعا براون وأكثر من 150 من قادة العالم بابا الفاتيكان فرنسيس هذا الأسبوع إلى التدخل في هذا الأمر قبل قمة مجموعة العشرين في روما، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.