مصر ترشح فيلم «سعاد» للمنافسة على جائزة الأوسكار

القاهرة: كشفت نقابة المهن السينمائية في مصر أن لجنة من النقاد والمتخصصين اختارت فيلم «سعاد» للمخرجة آيتن أمين للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية.

الفيلم بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وشاركت المخرجة في كتابته مع السيناريست محمود عزت وهو يتناول خلال 96 دقيقة تأثير

العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

وسبق للفيلم المشاركة في الدورة الافتراضية لمهرجان كان بفرنسا عام 2020 ثم في قسم البانوراما بمهرجان برلين في ألمانيا عام 2021، إلا أنه لم يعرض بعد في دور السينما المصرية.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم اختير "من بين قائمة الأفلام التي عرضت أو حاصلة على تصريح للعرض في الفترة

من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021".

وأضافت أن الفيلم حصل على أغلبية أصوات أعضاء لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر بعد منافسة مع فيلم (كباتن الزعتري)

للمخرج علي العربي.

وترشح كل دولة فيلما لتمثيلها في المنافسة بهذه الفئة من جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية على أن يتم إعلان القائمة

المختصرة في ديسمبر كانون الأول ثم القائمة النهائية في فبراير\ شباط. ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الدورة 94 للأوسكار في 27 مارس\ آذار 2022 بمدينة لوس انجليس الأمريكية.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجوائز لأفلام مصرية وعربية وأجنبية