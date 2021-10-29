موسكو وطهران تبحثان المحادثات النووية ورفع العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري، خلال أول زيارة عمل له إلى موسكو، إن طهران تجري محادثات فقط مع دول مجموعة 4+1 بهدف "الرفع الكامل للعقوبات".



ووفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة، تعليقاً على ترحيب الولايات المتحدة باتفاق إعادة إيران إلى المحادثات، أضاف باقري أن "محادثاتنا مع دول مجموعة 4+1".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، الذي وصل إلى موسكو مساء أمس الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، إلى أنه من المقرر أن يجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حول آلية استئناف المفاوضات لرفع العقوبات.

وفيما يتعلق بنتائج محادثاته مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، قال باقري أيضاً إنه "يوم الأربعاء في بروكسل أجرينا محادثات بناءة وجادة وصريحة معه لتشكيل إطار عمل لمحادثات رفع العقوبات في الجولة الجديدة".

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أننا في بروكسل قدمنا وجهات نظرنا والمتطلبات التي نعتقد أنه يجب مراعاتها في هذه المحادثات، وتم الاتفاق على أن يناقش إنريكي مورا هذه الآراء مع الأطراف الأخرى في مجموعة 4+1.

وعن أسباب زيارته من بروكسل إلى موسكو، قال باقري إنه "كان من المفترض أن نجري محادثات ثنائية مع دول مجموعة 4+1"، مضيفاً أنه "ذا هو سبب مجيئي إلى موسكو في الخطوة الأولى وفقاً للاتفاق مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لتبادل وجهات نظرنا حول متطلبات الجولة الجديدة من المحادثات مع أصدقائنا الروس والدخول في محادثات ذات وجهات نظر ومواقف مشتركة".