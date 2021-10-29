عن طريق الخطأ.. تسمم طالبة بـ"مبيد حشري" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بتسمم، اليوم الجمعة، عقب تناول مبيد حشري عن طريق الخطأ بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "هند. ح" 18 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز مصابة بإعياء وقيئ، ادعاء تناول مادة سامة، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفادت المصابة ووالدتها "غادة. م" 38 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت مادة سامة "مبيد حشري" عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.