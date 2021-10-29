القبض على طفل حاول إدخال مخدرات لمحبوس في مركز شرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، طفلًا أثناء محاولته إدخال حشيش وأقراص مخدرة لشخص محبوس احتياطيًا بحجز مركز شرطة طما شمالي المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين والمحكوم عليهم بسجن مركز شرطة طما من ضبط "محمد. ا" 15 عامًا ميكانيكي ويقيم دائرة المركز وبحوزته 30 قرص أبتريل المخدر و4 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 12 جراما داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها للمدعو "ن. و" 18 عامًا عاطل ويقيم بندر طما والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضية.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.