إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على "طريق أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل أثناء سيرها بطريق قرية بنى غالب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ملاكى رقم "1738 ن ى ح" بسيارة ربع نقل رقم "7048 ى ص ا".

وأسفر الحادث عن إصابة "ايمان. ع. ح" 52 عامًا، و"كاترين. ع. ا" 21 عامًا، و"مرفت. ب. و" 47 عامًا، و"فريد. ع. ف" 13 عامًا، و" ماريا .م. ن" 33 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.