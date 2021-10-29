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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على "طريق أسيوط"

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل أثناء سيرها بطريق قرية بنى غالب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ملاكى رقم "1738 ن ى ح" بسيارة ربع نقل رقم "7048 ى ص ا".

وأسفر الحادث عن إصابة "ايمان. ع. ح" 52 عامًا، و"كاترين. ع. ا" 21 عامًا، و"مرفت. ب. و" 47 عامًا، و"فريد. ع. ف" 13 عامًا، و" ماريا .م. ن" 33 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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