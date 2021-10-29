مصرع عامل صدمه قطار على شريط السكة الحديد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هشام. ع" 23 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث قطار.

وأفاد عمه "محمود. ا" 55 عامًا عامل أنه أثناء عبور ابن شقيقه المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية اصطدم به القطار رقم 163روسي [أسوان – القاهرة]، ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

لم ينتج عن الواقعة أي تجاوزات بحركة سير القطارات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.