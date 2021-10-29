بمشاركة الفنان أحمد ماهر.. "البحوث الإسلامية" يعلن ختام برنامج "قدوة وقيادة" لطلاب جامعة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، ختام منطقة وعظ الإسماعيلية برنامج "قدوة وقيادة" لطلاب جامعة قناة السويس.

وأوضح المجمع في بيان له، أنه حضر ختتام البرنامج الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بحضور نائب رئيس جامعة قناة السويس، وقيادات المنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ، والفنان أحمد ماهر.

وقال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج تم تنفيذه بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، ويأتي ضمن التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية، مع التركيز على الشباب، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.

وأضاف أن الأزهر الشريف يعمل على التعاون التام مع جميع المؤسسات المصرية والخارجية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات التي تواجه الوطن.

أوضح عامر أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والتلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجمهورية.