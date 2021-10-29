تستهدف النساء.. إطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في أسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انطلقت حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تضم 4 محافظات هم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة.

وقال مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن تستهدف النساء من سن 18 إلى سن 48 سنة وذلك من خلال حشد ما يقارب من 3 آلاف سيدة يوميًا فى مراكز الشباب (ديروط، حي السلام بمنفلوط، شباب أبنوب، شباب بني مر بالفتح، ساحل سليم، ابوتيج، صدفا)؛ مشيرًا إلى أن الحملة تستمر حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إلى أن الحملة تشارك فيها رائدات ريفيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية والمتطوعات وتشمل الفعاليات على عروض مسرحية من خلال شركات متخصصة لتوعية المواطنين من خلال العروض المسرحية والتي تساهم في رفع الوعي لدى الأهالى وتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

وأوضح مجدى نجيب، أن الحملة تقدم خدمات أفضل للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتعديل السلوك والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية (فرصة – 2 كفاية – وعى )، وكذلك برنامج المساعدات المالية المشروطة (تكافل وكرامة ) فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين في عدة قضايا من بينها الزيادة السكانية غير المبررة والزواج المبكر وتنمية الطفولة وزواج الأقارب، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم خدمات الحضانات والتوعية بخطورة زواج الأطفال ويكون الكشف متاح مجانًا للسيدات والأطفال حتى سن 5 سنوات.